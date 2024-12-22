陽明24日線上法說 展望聚焦

陽明海運（2609）預計於24日舉行線上法說，兩大重點為市場關注焦點，首先北美線航運美東碼頭勞資協商談判最後期限為2025年元月15日，陽明對於罷工的看法及明年貨櫃輪市場展望；其次，陽明船舶擴張計畫已經開始推動，對於未來全球競爭力影響。

繼日前萬海總經理謝福隆公開表示，在三大關鍵因素影響下，對於明年海運市場展望看好，由於陽明是全球前十大海運業者，對於市場的展望有指標性的意義，法說中所釋出的展望，將為投資人明年要不要持有貨櫃輪的重要參考。

隨著最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連四漲，四大主要航線當中的美西線及美東線上漲，市場擔心罷工發生，12月的貨量比預期好，農曆年前的貨量也不差。法人分析，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海明年的獲利透明年度跟著拉高。

法人最關心的還有陽明強化全球競爭力時間表。日前董事會已決議展開新世代船舶布建計畫，以取得至多13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船，至於何時會定案，必須依內部程序辦理後續作業，定案後價格及買家會另行公告。

陽明為全世界船隊排名第十名，必須要有中、長期造船計畫，才能厚實競爭力，目前半數以上的自有船舶平均船齡20歲以上，未來將陸續進行汰換，若要維持現有的運力，船隊自有跟租約的比重要進行調整，陽明要維持世界航商的競爭能力，會進行造船計畫的全新評估規劃。

陽明去年到今年共買回十艘租約船舶，船舶自有比重提升4%，自有船舶運力為49%。日前陽明董事會已決議展開新世代船舶布建計畫，以取得至多13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船。