富邦媒大啖尾牙商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

本土最大電商富邦媒（8454）指出，近期天氣變化頻繁，加上「小宅化」居住趨勢帶動，以及尾牙聚餐高峰時間到來，今年十大家電熱銷榜中，有四項皆為「複合式清潔家電」，包括除濕機、清淨機、掃拖機成為尾牙熱銷代表，第4季至今買氣已有雙位數成長。

富邦媒旗下momo購物網觀察，今年下半年颱風頻繁與潮濕天氣，推升除濕、清淨家電需求；少子化現象、加上政府降低青年購屋門檻，使小宅化形成主要趨勢，小型且兼具除濕與清淨的複合式家電更受青睞。

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