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喬山樂觀Q4旺上加旺

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）昨（20）日召開法說，喬山今年併購BowFlex品牌相關效益逐步發酵，預期第4季旺上加旺，目前10、11月兩月營收合計已達97.43億元，年增36.3%，單季營收有望續創新高。

喬山第3季合併營收120.7億元、年增24.8%，毛利率由去年同期的48.8%提升2.7個百分點，來到51.5%，稅後淨利4.74億元，單季每股稅後純益1.57元。累計前三季合併營收304億元，稅後淨利6.28億元，每股稅後純益2.08元。

喬山11月合併營收52.12億元，月增14.9%、年增38.9%，為今年單月新高，並為歷史次高；累計前11月合併營收401.5億元，年增23.6%，已超越去年全年的381.2億元。法人估，喬山今年合併營收有望上看470億至480億元新高。

喬山樂觀看待2025年營運表現，其中BowFlex品牌效益將逐步浮現，喬山未來可透過BowFlex品牌及通路優勢推出新產品，預估將帶動家用健身器材產品2025年雙位數增長。

另外，主要客戶2025年展望佳，其中第二大客戶Basic-Fit未來將改採加盟模式經營，預估拓展速度將倍增，另外商用新產品線出貨，都將帶動明年商用器材市場雙位數增長。

第三，越南廠產能逐步開出，法人估，2025年越南廠產值將提升5%至10%，可有效分散供應鏈規避關稅風險，維持獲利高檔水平。

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