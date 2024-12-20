東哥接大單 業績進補

豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（20）日宣布，與義大利Giangrasso船廠簽訂45公尺的超大型豪華遊艇代工合約，此艘造價12億元的新船預計2026年交船，可為營運增長添火力。

東哥表示，根據遊艇雜誌Boat International針對24公尺以上豪華遊艇調查，28至36公尺遊艇為市場需求主力，37至45公尺及46至60公尺遊艇需求則成長快速，近五年成長率均超過10%，顯見越大呎型的高端奢侈品消費韌性越為強勁。

該公司近年來持續推動產品組合優化策略，致力於開發不同系列遊艇及更大呎型產品。今年正式亮相的PURO系列，深獲船主青睞，除了已交船的35P船款外，剛開始生產的40P船款也已有訂單收穫，預計2025年或2026年交船。

在更大呎型遊艇市場方面，東哥全新設計45公尺遊艇也已有一艘訂單落袋；基於現有產能滿載，雖已啟動投資20億元的建廠計畫，但考量滿足船主需求的時效性及生產效率等綜合效益評估，該公司與歐洲遊艇製造商進行策略結盟。

東哥昨日透過子公司AMI與義大利Giangrasso船廠簽署代工合約，將由合作夥伴生產此一艘造價12億元的新遊艇，預計2026年交船。

東哥指出，此橫向擴充策略有助於該公司不受內部產能限制，能夠快速推出更大呎型、更多原設計的產品，滿足船主需求，進一步打開不同市場、擴大市占率。

據了解，歐洲為全球豪華遊艇生產重鎮，東哥經由與歐洲遊艇廠合作，亦可協助增進生產技術提升，掌握競爭優勢，快速跨入超大型遊艇市場。