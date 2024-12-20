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大成鋼迎轉機 買氣升溫

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，法人看好主攻美國市場的大成鋼（2027）營運表現，在下游買氣持續加溫下，可望帶動該公司明年營收和獲利雙雙增長。

法人表示，大成鋼主業以銷售鋁捲板、不鏽鋼產品為主，銷售地區集中於美國，占比逾90%。受先前美國利率維持高水位影響，以致建築工程及製造業復甦步調緩慢；惟自美國聯準會今年9月起開始降息後，客戶群已出現明顯買氣。

聯準會日前剛宣布再次降息1碼，可以預期將帶動建築市場需求進一步回溫，尤其是大成鋼目前客戶庫存仍處於低水位，有回補庫存需求，預期明年第1季進入旺季將挹注營收成長。

價格部份，大成鋼預計將於明年第1季進一步觀察市場狀況及原物料價格波動，決定是否調整產品售價；由於扣件產品約有30至35%採購自中國大陸，若美國祭出提高關稅措施推升成本，將會轉嫁給客戶。

產能部份，該公司的德州鋁廠熱軋產線擴建工程預計於2025年底或2026年初完工，熱軋產能可由每個月1.3萬公噸提升達3.1萬公噸，擴建後鋁捲板自製率可望達100%，除可提高毛利率外，同時也將順勢推出新產品，搶占北美市場，擴大在美國市場競爭力。

另外，大成鋼子公司大國鋼，在全美市占率也超過六成。因大部分營收在美國，美國政策變化勢必引領營運走向，市場對其後續營運展望持正向看待，看好獲利可進一步攀升。

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