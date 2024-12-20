大江、和康生海外搶市

大江（8436）、和康生（1783）昨（20）日舉辦聯合法說會。大江董事長林詠翔表示，2025年主要聚焦在三大策略，包括精準「智」造、導入國際優質客戶、增強尖端研發，預計在台北、屏東各自成立臨床研究中心，以利持續開發新品。他並看好歐洲、美國、中國、東南亞等四大市場明年將同步成長。

大江目前在11個國家設有據點，2024年新增法國、越南、印度，產品銷售67國，今年也新增三個國家，目前在全球有三個製造中心，包括台灣屏東磐石、中國上海金山、以及美國猶他州蜂巢。今年並擴充在台液態包產線。同時今年新增92個客戶數，來到1,400個客戶，今年並成功開發年營業額逾10億美元的國際大型客戶，奠定公司未來營運發展方向。

和康生今年亦頗有斬獲，包括關節注射劑取得沙烏地阿拉伯、澳洲與秘魯許可，膠原敷材則取得越南、泰國許可，此外，新一代鼻腔敷料可進入美國、台灣市場，截至上半年已獲得11項產品的各國許可，整體至今累計產品品項共92項有許可證。

展望後市，總經理陳敬亭表示，看好新產品鼻即安在美國、台灣的銷售表現。