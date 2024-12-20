氣動元件大廠氣立（4555）昨（20）日舉行法說會，氣立積極布局半導體及機器人等新領域，其中無桿氣缸、真空發生器等已進入半導體設備供應鏈；機械手臂零部件也打入陸廠供應鏈，預期將為營運成長挹注新動能。法人預期，氣立明年獲利有機會轉正。

氣立表示，雖然公司面對中國大陸市場低迷與內捲效應的衝擊，致使短期間內財務報表不盡理想，但氣立積極從「擴充產品應用客群」、「強化產業布局」及「優勢產品升級」等三個面向進行調整，已連續七個月營收較去年同期成長。

同時大陸地區營收占比由去年的80%，降至今年的69%，而歐洲地區營收比重，從去年的7%成長至今年的17%，改善初見成效。

氣立11月合併營收1.28億元，月增14.2%、年增8.7%，為連續七個月年增正成長；累計前11月合併營收13.48億元、年增8.1%。而前三季稅後淨損0.51億元，每股稅後虧損0.73元。

在擴充產品應用客群上，氣立從2022年起即開始參加國際半導體展，現已有產品如無桿氣缸、真空發生器等，進入半導體設備供應鏈中。

為了切合客戶需求，氣立陸續推出潔淨室用無桿氣缸、超音波流量計及藥液閥等新品，尤其是超音波流量計，可進行化學液體、水等流體偵測，適合半導體、醫藥及化工等產業運用，可進一步擴大新客群營收。

在強化產業布局上，氣立2021年完工的平湖廠，專注於精密金屬零部件製造，除了提供既有上游製程整合外，現已打入中國小型車品牌商及雷射設備龍頭大廠供應鏈，為其提供引擎與設備零部件，明年並將出貨給歐洲卡車廠。

針對新興的機器人產業，目前平湖廠已開始為大陸內地大廠提供機械手臂零部件製作與組裝，並積極開發相關商機。