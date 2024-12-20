寶隆法說會／今年出售二筆雲林土地 預計第4季完成
寶隆（1906）20日召開法說會，公司表示，目前芯紙、面紙銷售比率各占 50%， 近四季銷售紙種依外銷市場需求調整趨於均衡。以今年第3季營收來看，實際外銷量與第2季相當，外銷價格持穩。目前市場外銷價格已經從2023年底連續三個季度趨於穩定且逐步提升。反映在毛利率上，也是呈現逐季回升。 整體而言，寶隆今年前三季外銷市場， 銷售價量呈現穩定增溫的趨勢， 稅後淨利約損益兩平。
對於未來營運展望， 寶隆表示，公司長年聚焦在工紙外銷市場， 將持續優化產品組合，強化本業營運。另一方面，也持續推動資產活化政策 ，這部分在雲林縣林內資產，寶隆今年有出售二筆土地， 第一筆已於今年第1季完成，認列收益約2,700萬，第二筆預計第4季完成。 目前寶隆雲林縣林內的土地有約2萬多坪，資產活化專案持續進行。
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