榮成法說會／大陸工紙成功漲價11波 明年興建長沙紙箱廠二期

榮成（1909）20日舉行法說會，發言人王瑞榮表示，今年台灣工業用紙受進口紙壓縮獲利，但全年仍維持穩定獲利，大陸市場則因旺季延後及多波漲價，預期第4季盈利能力提升。展望2025年，預期大陸包裝用紙需求將持續成長，市場供需趨於平衡，同時，榮成也計劃投入8,000萬人民幣建設長沙紙箱廠二期設備，預計產能再增1億平方米。

王瑞榮表示，工紙2024年台灣第3季受進口紙影響，壓縮獲利空間，但從11月後利差有明顯上升，榮成台灣全年可持續保持獲利。但大陸工業用紙旺季較晚發酵，以往9月到春節前屬於旺季，但今年十一長假後原紙才開始漲價，到目前已成功漲價11波，累積漲價約人民幣300元，漲幅超過10%，且龍頭大廠玖龍、山鷹仍持續推漲，市場預期，川普上任後大幅拉高關稅影響，歐美買方提前備貨，加上大陸出台刺激消費及房地產政策，提振大陸第4季內需及出口數據表現，近期下游紙箱廠反映成本接續漲價，提升榮成大陸紙箱廠第4季獲利，在需求帶動下整體原紙漲幅高於廢紙，市場環境有利紙廠盈利修復。

王瑞榮表示，大陸工業用紙2025年從幾個面向觀察，首先是大廠庫存水位普遍偏低，低庫存有利銷售環境，大廠有底氣繼續推升漲價，另原料廢紙連動跟漲，成本上升支撐原紙價格，短期內紙價維持向上趨勢，未來新產能投入將明顯放緩，加上12月9日大陸政治局會議提出「要大力提振消費，全方位擴大需求」，預期大陸2025年包裝用紙需求將持續成長，市場供需趨於平衡。

目前榮成工業用紙廠稼動率台灣二林廠約96%，大陸維持100%全產全銷，榮成在2023年10月湖北廠35萬噸新紙機及11月長沙新紙箱廠投產後，目前工業用紙總產能420萬噸，紙箱總產能15.6億平方米，現階段在新能源技術無重大突破前，榮成工業用紙產能已達階段性目標，未來不會再新增造紙產能，經營重心專注在落實減碳工作上，集團全力朝下游綠色包裝低碳紙箱擴展，持續推動設備升級及生產智慧化，提高工業用紙自用比率。

考量榮成長沙紙箱廠投產一年產能稼動率即超過八成且單月獲利，榮成規畫2025年投入新建長沙廠二期設備，金額約人民幣8,000萬，投產後集團紙箱總產能可再增加1億平方米，除此暫無其他資本支出，榮成未來每年本業穩定現金流挹注，將持續降低集團負債優化財務結構。

榮成12月完成無錫廠ESG聯貸案募集，預定明年1月完成簽約，本次聯貸案首創納入產品單位ESG指標獎勵條款，金融機構鼓勵榮成在噸紙碳排、噸紙用水及噸紙能耗各項重要指標上，榮成只要低於同業平均值，就可享受優惠利率。