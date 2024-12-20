富時指數調整生效 陽明最後一盤爆出逾五萬張買單

富時指數季度調整20日於台股收盤後生效，由於臺灣50指數、臺灣高股息指數將陽明海運（2609）納入為成分股，陽明尾盤爆出逾五萬張買單，足足佔了今日成交量的四成，終場收在79.7元，漲幅1.92%。

富時羅素6日公布臺灣50指數季度審核結果，陽明納入臺灣50指數、臺灣高股息指數，而追蹤臺灣50指數的有0050、006208，追蹤臺灣高股息指數的為0056，陽明同獲得三檔大型ETF納入。

貨櫃三雄今日相對抗跌，其中以陽明漲勢最強，不過萬海（2615）也有1.85%的漲幅，長榮（2603）上漲0.43%。長榮也獲臺灣高股息指數納為成分股。

法人指出，此波千億級大型ETF換股，是衝著長榮、陽明的高股息而來，長榮第3季單季就賺近三個資本額，第4季的獲利應該仍是高檔，若以全年每股純益60-70元概估，長榮今年的盈餘分配數字就有想像空間。若就可能的買入比重概估，多檔ETF預計分別可能買入長榮超過3萬張、陽明超過20萬張。

業內人士指出，貨櫃三雄當前每一家業者都擁有龐大的約當現金，作為營運的「護城河」，堪稱是台股中少見的現金牛（Cash Cow）企業，未來十年的營運基本面，相對已獲得保障。

貨櫃三雄前三季獲利佳，長榮前3季EPS達50.68元、陽明為14.79元、萬海12.34元，明年再度成為高股息概念股，尤其陽明、萬海前三季都已經賺超過一個資本額，股價都沒有突破百元。而明年據物流業者統計，截至目前為止，2025年第1季大型的航商歐洲線都還是繼續繞行好望角，因此明年第1季前運價仍降不下來。