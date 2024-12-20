川普挺碼頭工人+運價連三漲 貨櫃三雄逆勢走揚

貨櫃三雄利多消息再添一樁， 美東碼頭工人勞資協商談判期限將於2025年1月15日到期，在最新一輪勞資談判上，美國總統當選人川普似乎站在碼頭工人這邊，反對自動化和半自動化，帶動運價上漲，SCFI指數已連續第三周上漲。貨櫃三雄20日抗跌，陽明海運（2609）盤中漲幅逾2%，萬海（2615）、長榮（2603）小漲。

代表勞方的國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）的談判期限為明年元月15日，在川普就職的五天前。而川普在與ILA領導人達蓋特（Harold Daggett）會面後，在自家社群媒體平台Truth Social貼文說，自動化省下的金錢，遠不及對美國勞工造成的痛苦、傷害及損害，「在這個案例中，受害的是我們碼頭工人」。

川普挺碼頭工人的態度也帶動上周運價指數走揚，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周五上漲127.94點至2,384.4點，周漲幅5.7%，其中遠東到美西漲幅達21.6%，遠東到美東漲幅11.6%。

萬海總經理謝福隆18日指出，有三大關鍵間接推升運價居高不下，一是碼頭工人和資方代表沒有共識，明年元月15日美東罷工壓力相當大；其次，全球貨櫃輪的租船需求很旺、租金價格居高不下；第三，紅海危機無解、船舶大型化持續造成各大港口塞港，船舶供給吃緊。

在租金價格部分，謝福隆說，4,000TEU（20呎標準櫃）租金跟去年同期比已飆漲近兩倍；目前全球船舶閒置率僅0.3%也是史上沒有出現過的情況。

而美國新總統川普上台後的關稅政策未定，謝福隆表示，這一直是市場最關心的事，根據過去經驗，關稅新策略實施前也會有一波搶運潮。