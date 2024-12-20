智邦飆新高領軍 這幾檔網通股同步大漲

美國政府可能明年查禁TP-Link產品的消息持續發酵，台股相關個股轉單效應浮現，20日再成為盤面上的亮點族群，智邦（2345）除了矽光子題材之外，再加上可望受惠美禁售TP-Link的題材推升，盤中一度衝達787元，再創新高，另外，啟碁（6285）、友訊（2332）、友勁（6142）、訊舟（3047）等也一度亮燈漲停， 網通股逆勢上漲。

道瓊社引述知情人士報導指出，美國商務部、國防部與司法部都已各自對中國大陸網通公司TP-Link展開調查，美國政府還考慮是否禁售這些網通設備，其中商務部的一個單位已向TP-Link發出傳票，美國政府可能明年就會查禁TP-Link產品。

報導指出，TP-Link創立於中國大陸深圳，該公司生產的路由器、無線網路設備以物美價廉著稱，同級產品常是競爭對手的一半以下，在美國的中小企業與家庭用戶有高達65%的市占，是亞馬遜網站推薦的消費級網通產品第一品牌，並與300多家美國網路供應商合作。

針對TP-Link可能遭美國政府查禁一事，投顧法人最新報告表示，假設TP-Link 在美銷售被禁，由於TP-Link主要以品牌定位銷售於消費者與中小企業客戶，若TP-Link在美國禁售，首要受惠廠商以消費者與中小企業可直接在線上與線下購買的廠商為主，台廠主要受惠的廠商包括合勤控（3704）、友訊、華碩（2357）等，其次為有替品牌商或通路商代工的中磊（5388）、正文（4906）、智易（3596）、智邦、啟碁、明泰（3380）、神準（3558）與建漢（3062）。

TP-Link可能遭美國政府查禁，台廠可望有轉單的效益浮現，網通股20日表現出抗跌的強勢，主要由相關的受惠股領軍，早盤多檔個股衝上漲停，不過盤中打開，啟碁開高後一度衝達漲停139.5元，盤中漲幅逾8%；友訊及友勁早盤也衝達漲停，盤中漲幅分別逾8%、6%；訊舟也是開高後衝上漲停33.55元， 盤中漲幅逾6%。

網通股王智邦以740元開低後翻紅，一度衝達787元，再創歷史新高，盤中漲幅逾2%；智邦11月營收暴衝，單月營收125.5億元，已連續3個月單月營收突破百億元，連續4個月寫下單月營收歷史新高，主要是受惠於AI客戶加速基礎建設的挹注；累計今年前11月營收948.84億元，創同期新高。

智邦第3季合併營收282億元，創單季歷史新高；法人預期，智邦12月營收若仍維持百億元的水準，第4季營收將可再創新高，今年全年營收可望衝上千億元。

智邦看好明年AI趨勢，擴大產品線，包含AI智慧網卡AI加速器、800G交換器，並且切入AI伺服器新產品，近期更投資InLC，布局AI資料中心全光通訊技術，搶進伺服器產品，打造端到端AI整體解決方案。