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台塑四寶跌勢沒有極限？台化、南亞、台塑化盤中再破底

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台塑四寶20日重跌。圖／聯合報系資料照
台塑四寶20日重跌。圖／聯合報系資料照

台股20日續跌，台塑四寶也重跌，台塑化（6505）盤中跌逾4%，南亞（1303）跌約3%，往30元邁進，台塑（1301）、台化（1326）跌逾2%，而除了台塑以外，其他三寶股價盤中都再度破底，而台化一度下跌至29.1元，失守30元，也跌至22年來低點。

台塑四寶跌勢不止，以台塑來說，股價僅反彈兩天又再度下跌，盤中一度下跌至37元，不過仍尚未跌破12/17的低點36.8元；但其餘三寶今日都再度破底，台塑化盤中最低來到35元，重跌逾4%；南亞一度觸及31.75元，跌幅逾3%；台化二次跌破30元，盤中下探至29.1元，跌幅逾3%。

17日南亞才公告，董事會決議發行114年度國內無擔保普通公司債，發行總額不超過150億元整。募得價款的用途將用於轉投資國內或海外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務或充實營運資金。

除了南亞以外，台塑化、台化也都有公告發行無擔保公司債。台塑化為了募集長期資金償還借款、充實營運資金，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過100億元；台化無擔保公司債發行總額不超過120億元整。台化說明，公司今年仍有80億元資金備而不用，因為財務調度尚可，因此針對114年新的年度決議發行這筆無擔保公司債。

台塑四寶11月合併營收總計1,186.1億元，月增7.2%、年減2.5%；前11月總營收逾1.35兆元，年減2.3%。

台塑四寶11月營收表現呈三好一趨緩的好成績，除南亞較上月衰退，另外三家公司與上月相比都成長，台塑、台塑化與上月相比更出現兩位數成長，主要包括訂單遞延、歲修結束、銷量成長等因素。

公司債 台化 台塑化

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