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美禁中國網通品牌 TP-Link 效益延燒 啟碁、友訊帶頭衝

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

美國針對中國品牌TP-Link無線路由器展開調查，台灣網通品牌及代工製造廠商可望雨露均霑，啟碁（6285）登上漲停，友訊（2332）、友勁（6142）、訊舟（3047）一度攻上漲停，中磊（5388）漲幅也逾7%，智邦（2345）股價則再破前高，股價最高衝上787元。

美國針對中國品牌TP-Link無線路由器展開調查，美國品牌公司Netgear股價已經大漲一波，昨晚美股開牌後，Ubiquiti上漲2.68%。

業者分析，台灣網通品牌廠商包含友訊（D-Link）、華碩（ASUS）、合勤控（ZyXEL）、神準（EnGenius）、訊舟（EDIMAX）等已經在美國市場實體及Amazon等線上通路銷售的品牌，將是第一波受惠業者。

業者認為，此外，其他國際消費性網通品牌Ubiquiti、Netgear等品牌可望持續在美國市場攻城掠地，同時增加對台灣網通製造廠商下單，加上TP-Link產品除在家用的消費性市場外，還有企業及電信市場，都可望帶動台灣製造網通廠商商機中磊、智易、建漢、正文、明泰、展達未來營運表現。

TP-Link品牌市占率有多高，在美國市場的家用及企業客戶市占率高達65%。打開亞馬遜官網，拉開WiFi AP產品熱銷排行，前十名產品中，TP-Link就占了八個，Ubiquiti占兩個。

市場人士指出，Ubiquiti在台灣製造夥伴以鴻海為主，光寶及和碩也有部分訂單。

網通廠 美國

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