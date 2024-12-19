麗嬰房在陸門市 再縮編
麗嬰房（2911）昨（19）日法說會，副總蔡明錡表示，持續大幅調整在中國大陸的門市規模，今年已關閉60家店鋪，預計年底前再關20至30家，全年縮減至130家以下。
明年將針對虧損門市做閉店處置，目標門市規模要縮減至100家以下，屆時大陸市場營收占比將由目前的40%降至25~30%。台灣市場方面，店數維持穩定，但年底將關閉台灣廠，以整合兩岸供應鏈。未來除了持續朝東南亞市場尋求商機，也將加大投資第三方物流業務。
總經理陳仁沛表示，麗嬰房計畫透過供應鏈整合、加速淘汰大陸虧損門市、拓展東南亞市場，以及加大投資第三方物流業務等做法，力求明年減虧，目標2026年實現轉盈目標。
麗嬰房截至第3季底，在台有100間門市、大陸則有162間門市。
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