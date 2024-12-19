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順天2025年推案衝百億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

順天建設（5525）面對房市景氣反轉，仍預計在2025年推出百億案量，總經理林丙申表示，由於公司明年土地開發布局落在台中市第13、14期重劃區，推案鎖定自住、換屋族為主。

另一家大城地產昨（19）召開法說，表示央行重手打炒房，對整體房市造成衝擊，明年推案策略決「放慢速度」，隨時觀察市場景氣變化來作因應。目前線上以銷售「大城光年」、「大城知丘」為主，總銷合計77億元，至於明年尚無推案計畫。

順天建設明年全年推案金額將達118億元，其中第1季將推出13期昌明段新案「Mr.L」，總銷達40億元，開價預計8字頭。林丙申表示，此案地點生活機能與公園綠地條件優良，又有捷運南來北往，地點在13期重劃區，主客群為高資產換屋族。

接下來則還有南台中永豐段新案，總銷42億元，同時也押寶北台中包含14期仁平段新案、總銷36億元。

房市 重劃區

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