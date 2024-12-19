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水泥業迎旺季 出貨增溫

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

水泥業農曆年前出貨旺季，台泥（1101）、亞泥、國產及環泥等公司紛紛看好今年年底至春節前水泥及預拌混凝土的營運表現，環泥在水泥及混凝土第4季的銷售表現較上季比有望回穩，該公司生產的石膏板因不受房市景氣影響，明年新產線也將持續開出，帶動業績持續看增。此外，嘉泥昨日法說則看好多角化經營策略將發威。

因應政府推動淨零排放的政策方向，水泥相關族群陸續推出低碳產品搶攻市場，繼台泥、亞泥及國產相繼推出超低碳的水泥及混凝土後，環泥近日也發表每單位可排碳15公斤的低碳石膏板，將能搶攻綠色建材市場大餅。業界認為，這些低碳產品既能符合政府永續理念，又能提高產品毛利率， 帶動獲利成長。

台泥及亞泥日前公布11月營收，台泥單月合併營收165億元，月增1.4%、年增87.81%，創下單月歷史新高；亞泥單月合併營收71.94億元，月增9.5%、年增4.02%，也創下一年半以來單月新高。台泥及亞泥都表示，帶動營收成長除了海外及轉投資事業貢獻之外，台灣水泥市場也進入年底工程趕工旺季，預拌混凝土營運貢獻度也增加，這些都帶動台泥營收比去年同期成長。

亞泥也認為，11月營收向上攀升，主要來自於台灣地區和中國大陸地區的雙引擎驅動，台灣表現尤其亮眼，尤其10月受到不穩定氣候影響的台灣地區水泥和預拌業務，11月因天氣回穩而恢復正常銷售，也推動整體營收大幅回升。

混凝土龍頭廠國產也表示，因AI浪潮席捲全球，讓全台科技大建設持續不斷，國產充分掌握科技擴廠帶動的大建設商機，致國內11月營運達成率維持穩健高標，預期到農曆年前業績將呈「月月增」的旺季表現。

環泥今年前三季營運表現不如去年，但是在第4季在旺季帶動下。水泥及混凝土產銷表現都比第3季好，展望明年上半年景氣也會好轉。

嘉泥昨日舉行法說會，發言人金哲毅表示，嘉泥的多角化經營策略逐漸舒枝展葉，前三季毛利率達16%，較去年同期提升4%。金哲毅指出，嘉泥主要營業收入成長貢獻來自旅宿事業體，營收增長14%。

台泥 營收

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