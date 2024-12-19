杏輝法說會／董座李志文：三大目標帶動 明年展望樂觀

杏輝（1734）與杏國（4192）13日舉辦集團聯合法說會，董事長李志文表示，公司在擴充學名藥發展能量、累積新藥研發與加強天然植物提取等三大布局目標帶動下，明年營運展望樂觀。杏輝也將投資約5億元興建智能化倉儲廠房，預計明年動工，2027年啟用後可帶動營運更上一層樓。

杏輝集團旗下新藥研發公司杏國，也擬聚焦於癌症治療藥物與功能性食品的開發，並加速取得所代理的藥品執照以擴展產品組合增加營收，預計2025年將有多項產品陸續上市。

杏輝今年前11月營收28.59億元，年增逾5％，前三季每股稅後純益（EPS）1.23元。該公司近年積極拓入行銷、工廠設備及數位化，目前有1,300家杏輝專櫃加入合作陣容。

李志文表示，杏輝學名藥持續推出新的品項，除了在日本領證外，將與日本夥伴攜手進軍東協市場，在泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、越南等地，已經或即將有產品進入當地市場，同時將代理日本原廠藥物進入台灣。

癌症製劑部分，集團目前已有多項針劑與固型劑的產品在量產中，加上這幾年杏國開發癌症新藥的經驗，現亦向源頭洽談關鍵的原料藥（API）合作模式，朝一條龍的方式進行發展。

在功能性食品部分，杏輝保健食品「蓉憶記」持續熱銷後，也希冀將此經驗複製到集團專利與獲獎的健字號抗疲勞產品「活芯」與雙健字號的「利補康」等多項健字號產品，加上今年將再推出的10餘項產品，希冀帶來新一波的成長。

李志文表示，杏輝持續進行投資，預計投資約5億元興建智能倉儲，以提高出貨效率，規劃明年申請建照後開始動工， 2027 年啟用。除了杏輝擴大三面向布局外，杏國的新藥研發則持續以EndoTAG平台技術為核心，持續優化產品設計，並推動國際業務拓展。而由於面對新藥開發時的持續支出，杏國亦擬聚焦於癌症治療藥物與功能性食品的開發，並加速取得所代理的藥品執照以擴展產品組合增加營收，預計2025年將會有多項產品陸續上市，以期穩健發展。