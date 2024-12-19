嘉泥法說會／轉型有成！沖繩嘉新飯店第3季住房率、平均房價創新高

嘉泥（1103）19日舉行法說會，發言人金哲毅表示，今年全球經濟尚且穩定，國際情勢雖有諸多不確定性，嘉泥的多角化經營策略逐漸舒枝展葉，前三季毛利率達16%，較去年同期提升4%。

金哲毅指出，嘉泥主要營業收入成長貢獻來自旅宿事業體，營收增長14%，營業收入整體占比近27%，顯見成功布局海外旅宿市場。裝卸倉儲事業提升營收9%，房產事業則因整體出租率上升，也增加營收6%，各事業體均保持穩健發展及競爭力。

金哲毅在法說會上表示，新事業體旅宿服務受惠於沖繩觀光熱潮，那霸機場第3季國際航班數量正式超越疫情前的154航班，觀光旅遊人數屢創疫後新高，本季飯店住房率突破87%，8月房價亦創下新高點，超越25,000日圓。

在人力短缺的同時，嘉泥兼顧良好的口碑，是國際訂房平台Agoda中唯一獲得「2023 Gold Circle Award」的那霸市飯店，以及Booking.com獲9.2分的高滿意度的肯定。未來，Hotel Collective團隊會續以優異的服務，搭配精準的房價、餐飲策略等調整以追求更高的成長。

永續發展方面，嘉泥以正面積極的態度面對氣候變遷與減碳議題，環境層面上，嘉泥透過減碳措施，在2023年較去年同期營收大幅成長三成的情況下仍能控制碳排量，以碳排強度（排碳量/年營收）來看甚至減少19.1%！

此外，嘉泥也預計在2026年完成建置太陽能光電系統，與政府共同向淨零目標前邁進。在社會責任面向中，嘉泥則透過基金會於八月底舉辦獎學金頒獎典禮，幫助弱勢家庭、激勵學子，今年共計發出886萬元鼓勵539位學生；為持續擴大社會影響力，今年小海狸計劃再次攜手家扶基金會、新創團隊MEandMine，並加入關注早療的籽樂教育，透過社會情緒學習培養偏鄉弱勢孩童翻轉未來的力量。

除此之外，嘉泥也榮獲2023年TCSA台灣企業永續報告書-傳統製造業第二類-白金級的最高殊榮，並將持續將節能減碳的觀念內化至員工日常，共創社會、環境永續的未來！