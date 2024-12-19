投信連六買 波力-KY 再刷新高價

全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）19日無畏大盤下跌修正，股價再創下歷史新高，收345.5元，漲幅逾7%。波力-KY近期獲投信青睞，已連六買，而自11/21以來，投信整體買多於賣，也推升股價走高。

台股今日一度重挫至22,743.3點，大跌逾400點，但仍有部分個股逆勢走高，並刷新歷史新高，其中波力-KY一度衝上351元，收345.5元，漲幅7.46%。統計波力-KY今年以來已上漲高達175%，漲勢驚人。

波力-KY 11月營收2.29億元，月增28.28%，年增12.52%，累計前11月營收22.22億元，年增20.46%。前三季稅後純益4.10億元、年增41.8%，每股純益達8.02元，已賺贏去年全年，並且逼近2022年獲利高峰的8.21元。

波力去年取得法國空中巴士認證，打進空中巴士複材製品供應鏈，總經理洪進山說，原先預計於今年上半年開始量產出貨17項飛機次結構件，但因訂單增加，在新增設備下使得機台調校時間延長，因此量產時間也遞延至第4季。

空巴A320訂單由原先的1,800架倍增至3,600架，總交期10至15年，而波力研發中心專線最大產量可達4,500至4,800架，目標未來每月生產55架。

籌碼方面，投信11月21日以來積極買超波力-KY，至今僅三天賣超，也帶動股價逐步往上墊高。