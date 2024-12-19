鄉林最大都更案啟動 這幾檔營建股相對抗跌

美國聯準會（Fed）暗示明年可能只會降息兩次，美股四大指數重挫，台股19日一度大跌逾300點，不過營建股中鄉林（5531）、皇昌（2543）、長虹（5534）、遠雄（5522）、海悅（2348）等相對抗跌，盤中都有超過1%的漲幅。

鄉林昨日發表號稱台北建城百年最大都更案，投資超過2,200億元，在台北市中山區新生北路、民權東路、民族東路與松江路間共11萬坪土地，拆遷1.1萬戶，分六階段、15年完成，打造總樓地板面積逾60萬坪的「最高級純住宅區」，估總銷達1.4兆元。

鄉林集團董事長賴正鎰透露，千億都更投資之所以能順利推動，原因正是前案「鄉林中山賦」在6月動工，平均單價達143.42萬元，周遭地主做夢都沒想到此區行情可來到這價位，因此找上鄉林，希望一併整合。

因此鄉林決定擴大中山區都更計畫，將近11萬坪都更土地取名為鄉林「中山 ·新松町 ·新城計畫」，賴正鎰指出，目前地主意願幾乎已經達八、九成以上，「鄉林中山賦」後，接下來「吉林4案」基地約1,600坪，總銷約200億元，預計一到二年後推出。

鄉林今以10.95元開高，一度上漲至11.25元，盤中漲幅近2%。其他也上漲的營建股有遠雄、長虹、皇昌、海悅等，其中遠雄近日股價表現強勢，海悅則緩步墊高，收復年線。

遠雄近年積極全台布局，住宅、商辦皆有推案，今年共有約7個新建案可完工交屋，合計總銷約200億元以上，明年則預計完工案量有360億元、2026年更將有1,119億元。

另外，近來台北大巨蛋因周杰倫演唱會而引爆大商機，天王、天后級藝人將陸續搶進演出，業內指出，巨星搶進下讓大巨蛋含金量愈來愈高，有望成為遠雄的大金蛋。