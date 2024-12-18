嘉里大榮 展望樂觀

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

嘉里大榮（2608）昨（18）日舉行法說，董事長沈宗桂分析，科學城物流每年雙位數成長，AI需求興起台積電相關的供應商物流需求占很大的比例，業績逐年成長；台灣嘉里物流結合母公司嘉里，可以提供客戶一條的物流運送，再加上物流艙的布局效益，2025年的業績展望看俏。

沈宗桂指出，嘉里大榮提供一站式全方位的物流解決方案，並在四大核心業務領域持續精進，嘉里大榮在台灣有3千部的車子，可以提供客戶各種高端物流服務；再加上母公司嘉里集團的全球物流服務，可以提供一條龍的物流服務，在市場上非常有競爭力。

嘉里大榮 第3季稅後純益為2.67億元，年減5.65%，每股稅後純0.57元。累積今年前三季稅後純益7.93億元，年減42.7%，每股盈餘1.7元；隨著第4季旺季到來業績有望再成長。

台積電 布局

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