光隆在日本業績打強心針

光隆精密-KY（4581）昨（18）日召開法說會，光隆公司表示，依據北美主要客戶提供的預估量，明年度拉貨動能可望顯著提升。此外，受惠於日本五十鈴汽車ISUZU、及UD卡車兩大集團合併後推動的共用平台項目第4季開始量產，預期將為日本市場營運注入強勁成長動能。

光隆精密今年前三季合併營收8.28億元，較去年同期微幅下滑8%。儘管營收略有減少，但在產品組合優化及成本有效控管下，毛利率仍維持在32%以上，稅後淨利率14.87%，雙雙創下2020年上市以來僅次於2023年的佳績。法人推估，光隆前三季每股稅後純益(EPS)為3.62元。在產品組合優勢、及美元兌人民幣匯率走升的有利因素下，2024全年毛利率及稅後淨利率可望維持前三季水準。

光隆精密說明，公司全球生產基地布局涵蓋美國、台灣及中國大陸三區域。為更貼近主要客戶並滿足其即時需求，公司已於去年在美國印第安納州完成土地及廠房設施購置，初期將作為物流倉儲中心。為因應美國市場日益增長的在地生產需求，公司計畫於2025年啟動2號廠房興建及生產線導入計畫。