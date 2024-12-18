美利達：歐美市場走出谷底

自行車大廠美利達（9914）昨（18）日召開法說會，發言人張振墉指出，經過兩年車市庫存水位已恢復疫情前的水準，歐美市場目前已逐步走出谷底，明年可望較今年成長，但中國大陸中低階產品在今年9月之後出現供過於求，明年需求將趨緩，歐美與中國大陸供需關係抵銷之後，整體市場表現尚待觀察。

張振墉表示，今年歐美市場庫存已有效去化，美利達受惠於中國大陸需求大幅成長，今年全年的營收表現較去年成長，並有重要電動輔助自行車客戶出貨遞延，17日才開始生產，可能無法計入今年的營收，但遞延至明年的營收，對美利達明年的表現有正面的效果。

美利達轉投資的中高階自行車品牌Specialized，今年年中庫存水位已降至疫前健康水準，美利達自有品牌有部分車種預期在2025年第3季旺季後可結束庫存調整。公司預期2025年公路車、礫石車與電動登山車仍將是銷售主力，並可望帶動整體營運成長。

張振墉指出，台灣廠以外銷為主，2024年銷售占比降至44%，低於過去50%以上水準，主要受歐美市場去庫存影響。然而隨著去庫存進程接近尾聲，歐美經銷商需求呈現向上趨勢，預計2025年歐美市場將明顯回溫。相較之下，中國內銷市場2024年表現強勁，相關營收年增57%，但9月之後庫存壓力浮現，2025年銷售額及銷售數量預估會較2024年下滑。

在產品布局方面，公路車與電動登山車在2024年合計占比超過60%，成為主要銷售動能。其中公路車供不應求的態勢持續，而電動登山車需求逐漸恢復正常。張振墉表示，隨著其他車款庫存逐步消化，未來市場需求將趨於均衡，並帶動全產品線的銷售增長。

由於自行車終端市場的傳統旺季是在3月以後，工廠端則在第4季開始展現市場需求，美利達公司2024年自第3季開始針對新車型提前備料，以應對歐美市場回溫需求。