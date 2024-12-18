聚陽法說會／12月出貨旺 明年不排除二度調高報價

聚陽（1477）18日表示，對明年上半年保持審慎樂觀，由第1季訂單來看，量價表現皆佳，較今年同期將有顯著增長。主要是客戶需求穩定，包括美系客戶、日系品牌訂單皆持續擴張，也因此聚陽明年在越南、印尼、薩爾瓦多、孟加拉都會有新產能開出。價格方面，聚陽明年首季因應東南亞人力成本上升，調高報價幅度為中個位數，若川普關稅政策出爐後，成本進一步墊高，不排除第2季再調高報價。

聚陽今日召開法說會，公司表示，第4季訂單如預期持續向好，目前已完成接單，並按照客戶排程出貨。由於10月、11月受秋冬款產品向早春款過渡影響，12月將成為出貨高峰月。此外，隨著船期逐步恢復正常，對物流影響大幅減少，預期第4季毛利率和獲利將顯著回升。

聚陽指出，受船班影響最嚴重的第3季已成過去，第4季在運輸條件顯著改善下，短交期產品的供應進一步增強，有利出貨量增長。

展望2025年，聚陽表示，由於1月有農曆年，近期追加的訂單主要會落在農曆年後出貨，整體接單已達明年第2季，上半年市況良好，主要變數仍在美國總統明年1月就任後的關稅政策是否調整，這也將影響東南亞訂單的挪移。包括越南、印尼等地明年將有新產能釋出，對提升供應能力和分散風險具有關鍵作用。主要是這些地區的關稅風險相對較低，為公司產能布局重心。

聚陽表示，明年關鍵還是美國市場表現，聚陽有七成以上營收來自美國市場，包括日系客人也是往美國市場擴充。目前看來包括流行盤和運動盤庫存整理都已結束，隨著疫後外出服飾需求高，包括運動類別、休閒流行服飾都穩定增加，僅居家服飾需求較弱。此外，聚陽調高明年第1季報價後，訂單持續成長也說明，客人認為已無庫存問題，且東南亞產能相對寶貴。

聚陽認為明年上半年大環境有三大有利條件，包括美國市場相對其他市場需求強勁、客戶庫存整理已告一段落，以及運輸船期的不確定性持續改善，目前已接近今年3、4月的正常水準，明年若延續下去，有助短單生產。而最大的不確定因素則仍是關稅，也因此明年不排除二度調高報價。