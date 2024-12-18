光隆法說會／明年度拉貨動能顯著提升

光隆精密-KY（4581）於12月18日應邀參加法人說明會，根據北美主要客戶提供的預估量，明年度拉貨動能可望顯著提升，業績同步受惠。

2024年前三季，光隆精密-KY合併營收達8.28億元，較去年同期微幅下滑8%。儘管營收略有減少，但在產品組合優化及成本有效控管下，毛利率仍維持在32%以上，稅後淨利率達14.87%，雙雙創下自2020年上市以來僅次於2023年的佳績。

展望第4季，受歐美假期及高溫假等因素影響，工作天數減少，加上客戶進行庫存調整，營收表現預計將略為收斂。

此外，受惠於日本兩大卡車集團（五十鈴汽車ISUZU及UD卡車）合併後推動的共用平台項目第4季開始量產，預期將為日本市場營運注入強勁成長動能。

光隆精密-KY於法說會中重點說明了公司全球生產基地布局規劃，涵蓋美國、台灣及中國大陸三大區域。為更貼近主要客戶並滿足其即時需求，公司已於去年在美國印第安納州完成土地及廠房設施購置，初期將作為物流倉儲中心。

為因應美國市場日益增長的在地生產需求，公司計畫於2025年啟動2號廠房興建及生產線導入計畫。目前已接獲主要客戶新開發及量產總成件於美國生產項目，其他客戶北美市場新開發件陸續展開。惟考量產品從開發至量產通常需要2至3年時間，相關營收貢獻預計將於2026年起逐步顯現。

在台灣方面，公司已於2022年標得嘉義縣政府馬稠後產業園區土地，預計於2025年第1季動工興建新廠，並於2026年第2季完工，作為公司在台灣的主要生產基地。面對傳統製造業日益嚴峻的經營環境，董事長呂皇甫強調，過去曾因產能受限而忍痛放棄客戶大單，公司不能被動等待需求出現才擴廠，更應在逆境中積極擴張，提前做好準備，以掌握未來商機。

展望未來，光隆精密-KY在既有客戶及產業的營收貢獻穩健成長的基礎上，將持續致力於維持穩定的獲利能力。隨著全球生產基地布局的逐步完善及未來潛在的併購計畫，可望為公司營收及獲利帶來顯著的成長動能，前景可期。