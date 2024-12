嘉里大榮法說會／快遞聚焦七都 占整體營收的一成、提供更便利的服務

里快遞七都聚焦在都會區的配送,用快遞送出國的護照,銀行的有價證券精緻化降低司機的壓力。大約占業績10%。B2B B2C B2B2C,C2C就是電商,好市多。

嘉里大榮物流(2608)今日法說會公布2024年前三季業績報告,公司營運表現穩定成長,營業收入達新台幣93.25億元,較去年同期的89.09億元增長4.67%。董事長沈宗桂並強調,嘉里大榮快遞聚焦在七都,約占整體營收的一成,提供客戶端更便利的服務,除了B to B to C之外,C to C的電商業務也是重要環節。嘉里大榮貨運運輸收入成長近6%。此成長主要得益於公司營運策略的調整,成功因應電商宅經濟崛起,帶動電商貨量持續穩定增長。

面對高通膨環境,公司持續優化營運流程,營業毛利率穩定維持在18%以上,較去年同期略有提升。排除業外收支等非經常性因素,核心業務營業利益實現6.62%的增長,累計前三季每股盈餘(EPS)達新台幣1.7元。

展望第4季,傳統物流旺季以及雙11、雙12電商節日的熱潮將進一步帶動業績表現。憑藉嘉里集團提供的一站式物流服務,從海空運輸、進口報關、拖櫃、倉儲管理、理貨加工到「最後一哩路」的配送,全方位支持客戶需求。目前集團每日平均配送貨物量已達60萬件。

倉儲設施方面,公司現有27,000餘坪的常溫與低溫倉儲設施,擁有超過13萬個儲位,使用率較去年同期成長15%,進一步強化供應鏈服務能力,支撐業務長期穩健發展。

在推動企業永續發展的進程中,面對全球邁向淨零排放的趨勢,本公司積極推行電子化簽收及辦公室無紙化政策。同時,我們導入電動三輪車、油電混合貨車與電動搬運設備,並在新建及既有營運據點的屋頂設置太陽能板以生產綠電。此外,安裝電力儲能設備、採用節能LED燈具,全面降低碳排放。電動運具的導入被視為推動低碳運輸的核心策略。

在政府支持下,本公司參與經濟部產業發展署計畫,率先於第四季導入3.49噸國產電動貨車,並運用低碳物流平台計算碳排放量,結合AI技術優化配送路徑,推動「最後一哩」綠色運輸服務,藉此支持永續發展目標,逐步建構低碳物流車隊。