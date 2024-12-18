台塑股價20年新低！撿便宜好機會？達人「暫時不會碰」：產業轉機是關鍵
「台塑今年股價已經腰斬，可以買了嗎？」
近期不少人都很關心這間老字號公司，想說既然是有品牌且歷史悠久的老公司，股價甚至跌到將近20年以來的低點了，應該是很好的「撿便宜」機會吧？
先等等～看起來很便宜，還是要釐清一下，公司背後發生的事情，判斷造成股價下跌的利空性質，否則只單看股價便宜就跳進去買，可能就不是在撿便宜了。
今年台塑累計前三季虧損15.07億元，跟去年同期比較是由盈轉虧，很明顯在獲利上已經有落差出現了，主要是中國大規模量產石化產品，造成產能過剩，進一步導致市場價格低迷，低價競爭成了致命傷。
雖然台塑也有積極導入AI製程，試著提高效益，以台塑現階段每年AI投資效益約60幾億元來說，看起來已經努力轉型，但最關鍵的問題可能不在技術，而是供需不平衡這個死結。
目前產業的景氣短期內應該不容易好轉，我覺得比較重要的觀察點：
1、中國市場需求疲軟：
中國經濟下行，政府政策力道有限，民眾消費信心不足，導致需求復甦力道薄弱。
2、地緣政治風險，中東局勢不穩：
原油價格預期震盪偏弱，加深了整體成本和售價走向的不確定性。
3、貿易戰變數：
川普2.0的政策，讓貿易戰結果難以預測，產品價格回升的難度恐怕會更高。
簡單來說，不只是台塑，台塑四寶在「供需失衡」的泥沼裡，還要同時面對其它方面的利空，這場硬仗可能還要再等待出現突破口的時機，才會有更明確的市場方向。
事實上，這就是原物料「景氣循環股」的特性，供給過剩的時候，業績、股價可以一直往下探，要一直到產業出現轉機，才有可能看到回溫，而且這個週期往往都會拉得很長，有時候甚至需要5年、10年，要是只判斷股價剛跌到便宜價，就在這個時間點投入大筆金額的話，可能會把自己的資金「套牢」很久了。
也因此我個人對景氣循環股的看法很明確：
目前的策略是暫時不碰，就算是跌到「看起來很便宜」的價格，我還是先傾向非景氣循環股的公司。
景氣循環股比較像是波段操作，只有當產業需求復甦、營收成長率開始明顯回升時，再來評估進場點。
現在這個階段，價格跌到便宜不是進場的理由，產業轉機才是關鍵。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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