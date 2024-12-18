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上海釋利多觀光股漲翻天！多檔漲停飯店股有這相同點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

上海宣布恢復赴台團體旅遊，成為疫情解封後首個開放非金馬地區台灣旅遊的陸方城市，市場看好此舉釋放兩岸交流善意，有望帶動觀光內需類股表現。買盤18日火力猛攻具備轉機題材的中低價股，漲停個股股價皆在50元以下，尤其以度假型飯店股為主。

上海副市長華源於台北上海雙城論壇中宣布，上海將積極推動居民赴台團體旅遊。市場將其視為兩岸觀光旅遊開放的前哨站，吸引買盤轉進觀光股，股價在50元以下的飯店股多檔漲停，包括夏都（2722）、富野（2736）、老爺知（5704）、亞都麗緻（5703）早盤股價全數攻頂，旅行社燦星旅（2719）、山富（2743）股價也亮燈。

上海恢復赴台團體旅遊此消息被視為兩岸觀光旅遊開放的前奏，對於旅遊業者而言，無論是團體旅遊或個人遊的逐步開放，均具有正面意義。業者樂見由上海市起步，未來將逐步推廣至其他城市與地區。

法人表示，雙城論壇利多帶來兩岸觀光逐步恢復的可能性，有望成為相關類股的短期催化劑，特別是航空、飯店及旅行社等內需產業。不過，台灣政府尚未對大陸釋出的善意作出具體回應，後續仍需關注政策鬆綁進程及實施時程對市場的進一步影響。

上海 觀光 雙城論壇

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