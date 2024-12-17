宏亞迎三利多 力拚轉盈

宏亞食品（1236）昨（17）日舉行法說會，生產銷售三大品牌包括77、禮坊及巧克力共和國，第4季為傳統銷售旺季，再加上新品推出，隨著巧克力原物料價格回穩，力拚本季賺錢。

宏亞今年受到可可的價格大漲波及，前三季營收為14.2億元，稅後虧損1,855萬元，每股淨損0.21元；此外，宏亞持有藥華藥1,000多張，會繼續持有，在藥華藥獲利之後，會評估股利的挹注效益，再決定是否處分。

對於2025年展望，宏亞以顧客為中心的產品發展導向，穩健並持續投資新產品、新產線、生鮮品類、伴手禮，迎合健康碳排放商機；未來會推出各種新商品及銷售組合來增加獲利，明年會強化烘焙事業，新廠投入後會增加糕餅類的銷售，包括丹麥麵包等，進一步挹注營收。

宏亞食品主要產品包括77巧克力、餅乾、喜餅、烘焙、節慶禮盒、巧克力博物館等，資本額為8.67億元，員工人數約675人，碳排放、永續發展對應到供應商，花生、奶油、可可等農產品原料，發展契作、整合性、多元化、識別可能的供應鏈風險等更具彈性的供應鏈管理；智慧製造，生產場域的數位轉型，減少對人力的依賴，降低人力管理負擔。