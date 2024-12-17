炎洲前11月每股賺1.77元

膠帶大廠炎洲（4306）受益建案交屋等認列，自結11月營業利益0.52億元，稅前盈餘0.83億元，月增15.4%、年減12%；前11月營業利益9.62億元，稅前盈餘12.04億元，每股稅前盈餘1.77元。

法人表示，炎洲的林口建案「旺洲逸品」今年第3季交屋完畢；新莊建案「炎洲THE ONE」總銷金額約16.5億元，自第4季開始交屋，推升營收、獲利動能暢旺至年底。

至於該公司還有台北北投、中正、士林區等四個建案陸續啟動，合計總銷60.1億元，預計第4季、明年第3季開始銷售，可進一步成為帶動營收表現更上層樓的助力。

膠帶本業方面，該公司推展東南亞市場有成，開發特殊用途新產品，藉汽車線束膠帶開發，打入國際大型汽車廠；此外也推廣環保無溶劑型及水性PVC各類產品。

在特殊膠帶業務部分，正積極推展電子用膠帶類產品及綠色生物可分解牛皮紙膠帶；另外，針對建築環保PE耐候膠帶已提出申請專利。