弘裕訂單能見度高
弘裕（1474）發言人徐為芳昨（17）日表示，目前台灣與中國大陸產能全開，利用率幾乎全滿，訂單能見度已達明年第1季，最遠可達明年第2季，本季為傳統旺季，效益可期。
徐為芳說，除了自有產能，台灣有些訂單也已在外部搜尋發委外生產，目前有約50台的代織機台，預計增加到80台，以因應旺季需求。
弘裕昨日舉辦法說會，公司前三季營收22.95億元，年增19%，稅後純益1.02億元，較去年虧轉盈，每股純益0.78元。弘裕目前主要生產基地包括台灣、大陸、越南。
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