中碳董座謝文榮將退休

中碳（1723）昨（17）日公告，董事長謝文榮將於月底退休，經營層將換血。中碳技術與生產規模持續擴大，下一步積極切入碳化矽半導體供應鏈，將擴大搶入科技業版圖。

中碳公告，由中鋼派任的法人董事代表、現任董事長謝文榮將退休，改派中鋼生產助理副總黃國華為法人董事代表人，於12月30日生效。至於新任董事長人選，仍未定。

受到油價、苯價等化學原料價格下跌影響，中碳基本盤雖短期受到考驗，卻同時凸顯長期深耕的新利基價值。

法人指出，商情顯示中碳董事會10月底已通過鹵素純化爐擴建計劃案，加入碳化矽半導體供應鏈，強化競爭力。另一方面，石墨碳微球產能在第3季也擴增為6,000公噸，「都是高附加價值品項」。

法人表示，中碳第4季應該就是谷底，明年石墨、碳化矽、碳材等都將成長，尤其先進碳材部分，最晚明年第2季會有比較大的成長，將有效貢獻業績，蹲下後躍起的動能值得期待。

目前中碳先進碳材為重要秘密武器，積極加緊研發速度，提高生產能量，過去幾年多項綠色產業相關研發產品，如化合物半導體用的SiC長晶用高純石墨坩堝、超級電容使用的先進碳材料，都已陸續通過客戶驗證，並持續進行放量測試。

隨著技術不斷突破，中碳躋身半導體產業供應鏈，碳材料預估將成長11%以上，中長期投資價值浮現。

中碳因應未來負極材料、石墨塊材及石墨電極棒需求快速成長，規劃擴建石墨化產能，2024年達6,000公噸，2027年增長到1.2萬公噸、2030年達1.8萬公噸。目前屏南工業區新廠有兩條先導線，可年產90公噸碳材，應用在超級電容器以及先進鉛酸電池，都是當前工業上最夯的領域。

受惠全球綠能產業興盛，電動車、電動大巴及儲能系統需求增長，中碳碳材料主力產品介相石墨碳微球做為鋰電池的負極材料接單暢旺，銷售遍及歐、美、中、日、韓及泰國等地。