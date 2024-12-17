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潤泰全百億土地待售

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

潤泰全百億土地待標售。潤泰全（2915）於昨（17）日召開法說會，副總經理李天傑表示，潤泰全旗下業務紡織與零售、轉投資的南山人壽與潤泰新獲利穩健，待售土地資產概估逾百億元，潛在獲利達87億元，將陸續釋出，對明年展望樂觀。

在土地資產方面，潤泰全擁有豐富的土地儲備，其中觀音廠4,600坪土地已於10月底標售，預估市值達10.89億元，正與潛在買家洽談中；中壢一廠5,500坪土地則正在進行工業用地變更為住宅用地的程序。其他土地資產還包括新豐土地5,700坪、台中土地8,400坪以及桃園楊梅廠3.3萬坪，目前帳列為投資性不動產，部分已作為停車場或出租給集團內部使用。整體土地市值最保守估計約為110.73億元，公司表示目前無立即處分的壓力，將根據市場條件適時釋出。

潤泰全已轉型為控股公司，李天傑表示，今年前三季獲利主要由持股26.62%的南山人壽與持股25.7%的潤泰新兩大核心投資挹注。

此外，公司轉投資版圖涵蓋中裕、浩鼎及日友等企業，目前持有的上市櫃投資市值約408億元，非上市櫃投資部分則以南山人壽為主，市值高達1,004億元。南山人壽表現穩健，累計今年前11個月稅後純益達411.1億元，成為潤泰全獲利的重要推手。

在流通業務方面，李天傑坦言，面對台灣零售市場的激烈競爭，中和大潤發的利潤率偏低，第3季營業淨利僅466萬元，預期年底廠商回饋金將有助改善業績。

潤泰全

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