運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）旗下威保柬埔寨廠落成啟用，新廠主要生產運動手套護具等周邊配件，初步規劃可承載近50條產線。威宏表示，明年通過NIKE驗廠認證後，將有助承接更多來自中國大陸轉移的訂單，推升2025年業績再創高峰。

威保柬埔寨廠剪綵啟用典禮，由威宏控股總經理許新居、新任營運長洪維謙主持，柬埔寨柴楨省省長Peng Posa也到場參與剪綵儀式。據了解，柬埔寨新廠未來一年約可貢獻5,000萬至6,000萬美元營收。

威宏啟動二代接班布局，新任營運長洪維謙為董事長洪永裕的長子，洪維謙過去任職於武田製藥，並且在耶魯大學進行博士後研究，以強大專業生物化學背景，將可提升威宏的研究與開發能力。

威宏前11月合併營收77.53億元、年增6.1%，為歷史同期次高；累計前三季稅後淨利5.66億元、年增15.5%，每股稅後純益8.47元。法人估，威宏今年每股稅後純益有機會挑戰11元，獲利創歷史新高。

許新居指出，近年來受到美中貿易戰提高關稅影響，並依客戶需求分散單一生產地的風險，而柬埔寨為威宏近年重點發展區域。