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三福化全年營收拚成長

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

三福化（4755）昨（17）日舉辦法說會，該公司指出，今年在新工程開發進帳挹注下，全年營收可望成長；展望2025年，該公司看好新興化學品和先進封裝材料區塊業務向上發展，至於越南材料與氣體廠的稼動率表現預計也將提升。

三福化表示，今年雖然少了代理業務收入，但是有開發多年的高壓氧艙的工程收入進帳，預期全年營收將落在50億多元上下，保持增長。未來會持續加大分公司如越南廠、顯影劑回收相關產銷，繼續推動營收、獲利逐步向上。

展望明年，三福化初估營收有機會成長5至6%，主要來自CoWoS材料、新興化學品的顯影劑回收所帶動，而這些相關資本支出早已在前幾年陸續投入，有助2025年獲利提升。

在越南方面，材料廠逐漸走出越南太陽能業者被反傾銷調查的影響，預計2025年稼動率可以從目前30%以下回升到50%以上水準；氣體廠也可從現在60%拉高到80%，並且持續優化產品組合，提升毛利率表現。

太陽能 營收 越南

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