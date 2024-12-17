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時碩三利基主軸 成形

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

精密金屬加工大廠時碩工業（4566）昨（17）日召開法說，董事長黃亞興樂觀看待明年營運成長動能，表示汽車、工業應用與航太工業等「三支利基市場主軸」已經成形、多元齊發，集團營運正式進入「規模經濟」時代。

黃亞興進一步指出，汽車大本營無錫廠的汽車應用穩定發展，比亞迪貢獻將漸趨明顯；天陽航太併表後航太營收占比提高，工業AI伺服器水冷快接頭台灣及無錫廠均緊鑼密鼓發展中，預計明年可以量產出貨。

其中，時碩在散熱管理系統的布局，近期受到各界關注。黃亞興指出，時碩新開發的AI伺服器水冷式快接頭，無錫廠主要搭配水冷式某大廠的需求，以生產金屬接頭零件為主，目前已接獲小批量訂單試產中。

台灣廠則是參與另一家台資大廠水冷接頭成品，從設計、生產、組裝到測試，一站式全方位服務專案，目前已進入終端客戶的最後驗證階段，預計明年將會開花結果。

另外，針對新能源車節能系統，無錫廠也已開發渦旋盤；至於工業應用，時碩今年磁懸浮無油壓縮機全球銷量約1.4萬台、年增20%；主要用於需大量製冷的場所如公共建築、資料中心等，相較於傳統渦旋式壓縮機節能約40%。

時碩前三季稅後淨利2.77億元，每股稅後純益2.86元，累計前11月合併營收44.24億元、年增14%，為歷史同期次高；法人估，全年營收雙位數成長有望達陣，獲利也有機會優於去年。

目前，時碩汽車產業占整體營收比重為51%，工業應用產業占37%，航太產業占12%。

針對美國總統當選人川普的提高關稅政策，黃亞興說，未來相關產品生產，除了兩岸之外，也不排除因應國際客戶分散生產基地要求，在泰國等第三地製造。而目前大陸無錫廠、台灣桃園廠都有合作對象送樣中，預計明年就有機會認列營收。

至於配合客戶斥資1.7億餘元在泰國購地建廠，預計明年第4季試產，2026年第1季正式量產。全案投資金額近10億元，初期生產汽車零件，未來會擴及工業儀表、航太及AI伺服器水冷快接頭等產品，將為集團營運成長續添柴火。

航太

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