禾聯碩2024上半年配股利1元

家電大廠禾聯碩（5283）董事會昨（17）日決議今年上半年盈餘分派案，將配發1元股票股利。

禾聯碩先前在法說會指出，展望後市，受氣候及節能補助政策效益減少等因素影響，第4季進入空調銷售淡季，保守看待下半年營運，估與上半年持平，內部積極調整營運及提升銷售量，今年全年營收持平或小幅優於去年。

禾聯碩表示，2024年是比較辛苦的一年，消費景氣未能明顯好轉，家電市場競爭激烈，公司也以提升毛利率為目標。因顯示器高毛利的狀況不再，未來會更依賴空調產品，將發展其他家電產品，包括基期低的冰箱及洗衣機等產品，可望有較大成長空間，力拚維持銷售成長。

禾聯碩今年前三季稅後純益3.96億元，年減17.9%，每股純益5.43元。