可寧衛展望 審慎樂觀

廢棄物處理大廠可寧衛（8422）昨（17）日召開法說會，可寧衛指出，受惠於高雄整治新專案挹注，公司對明年營運展望持審慎樂觀態度，有信心會比今年更好。

據了解，可寧衛今年以合約金額24億元標下高雄市政府辦理的「加速CC-11-28營區土壤及地下水汙染改善工作（第一階段）」（205廠標案）整治專案，將成為明年業績成長動能。

可寧衛表示，此整治專案因涉及軍事機敏用地，因此進度上略為有所延遲，但不會影響整體進度，預估明年將逐步認列相關工程收入，而且毛利率也會比先前的北二區標案好。

可寧衛原先的北二區高煉廠標案已認列超過八成業績，目前僅剩一些收尾部分尚待認列。可寧衛指出，明年業績成長動能主要來自新的整治專案，同時公司旗下轉投資也會陸續擴大業務，期盼以多元並進策略，挹注集團業績成長。

法人預估，可寧衛今年第4季仍將保持一定的營運水準，今年全年獲利上看一個股本應該問題不大，並有望超越去年每股純益9.12元，而明年因新專案毛利率較高，加上太陽能光電事業以及其他廢棄物處理事業持續發展，整體業績表現有望優於今年。

此外，可寧衛目前正積極思考既有的掩埋場活化，但礙於法規問題，現階段只能慢慢規劃，期盼未來法規鬆綁後，能讓舊有掩埋場重新活化，創造出更多價值。

可寧衛11月營收4.92億元，月增50.7%、年增28.5%，累計今年前11月營收46.9億元，年增19.3%，整體營收表現不俗，也顯示出相關專案正在逐月認列中。

可寧衛今年前三季每股純益7.37元，優於去年同期每股純益7.07元，今年有機會挑戰賺逾一個股本，重拾過往業績成長動能，配息也有望維持去年每股10元的水準。

可寧衛昨天股價上漲0.5元，收179元。