弘裕法說會／產能滿載 訂單能見度最遠到明年第2季初

弘裕（1474）今年前三季營收增近二成，第4季是紡織產業傳統旺季，效益可期。公司發言人徐為芳17日表示，目前台灣與中國大陸產能全開，利用率幾乎全滿，訂單能見度已達明年第1季，最遠可達明年第2季。除了自有產能，台灣有些訂單也已在外部搜尋發委外生產，目前有約50台的代織機台，預計增加到80台，以因應旺季需求。

弘裕今日舉辦法說會，公司前三季營收22.95億元，年增19%，稅後純益1.01億元，較去年虧轉盈，每股純益0.78元。弘裕目前主要生產基地包括台灣、中國大陸、越南，其中，台灣三廠伸港廠、和美廠、全興廠為織布廠，共計900多台機器設備，另有染整廠裕展。

中國大陸方面，浙江廠為織布廠，共有400多台機器設備，染整廠則因當地政府推動園區產業轉型，公司配合政府政策進行騰退，獲得騰退補償金，染整廠區產線拆除後進行廠房出租，每月貢獻租金約50萬人民幣。九江廠德裕第一期織布機約216台，九江弘治則有72台，今年底將來到300台，預計明年第1季達600台織布機。越南方面主要轉投資大豪紡織。

弘裕目前營收比重最高仍是工業袋材面料，占比高達七成，其次依序為成衣面料、傢飾面料、醫療紡織品，公司並積極朝向車用領域拓展商機。弘裕表示，目前產品主要應用在汽車收納袋、後行李箱遮物簾、電動天窗遮陽簾等，並直接供應國內第一大簾布製造工廠，下半年營收貢獻約3,000萬，最近已有追加訂單，將出貨至明年第2季。

展望2025年，弘裕表示，明年度的營收，預期在九江廠的新產能、戶外家飾簾布產品、軍用品及車用紡織品應用市場的挹注下，營收預估將年增15~20%，但仍要視地緣政治及中美貿易戰的影響程度而定。