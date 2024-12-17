富邦金（2881）名副其實金控股王！達人點1關鍵「波動大」：壽險與市場高度相關

富邦金真的是當之無愧的「金控王」，前幾天提到金控股的時候，當時富邦金和國泰金還沒公佈財報，但其實每次就是比較晚公布的這2大金控龍頭在爭冠、亞軍。

富邦金今年累計前11月稅後淨利突破1400億元了，EPS來到10.03元，突破一個股本，直接碾壓其它金控，成為名副其實的三冠王（單月淨利、累計淨利、EPS）。

這樣的獲利數字可以是教科書級別的，以旗下的富邦人壽為主，光是11月單月就貢獻了83億元的稅後淨利，把富邦金的獲利推上1400億元大關。

國泰金以1131億元的累計前11月稅後淨利穩居第二名，EPS則是7.44元，雖然同樣是金控股的龍頭，但距離富邦金的1400億元，還是差了一截，應該說富邦金真是太誇張了。

其實光是富邦金跟國泰金，這2家前11月賺的錢，就相當於全部金控賺的4成了，有大大好奇為什麼這2間這麼會賺？

之前好像有聊過，不過也再複習一下，其實是因為這2間都是以壽險為獲利主體的金控，壽險業務和資本市場的關聯性高，簡單來說，只要股市表現好，這類金控在資產配置上的獲利就會大幅提升，加上靈活的資本操作和避險策略，獲利能力往往都會有爆發性。

當然壽險業務的高獲利性也伴隨著高波動，資本市場的盛衰有很大的比例會直接影響金控的獲利表現，如果市場步入下行周期，金控不管在獲利或是股價，都有可能會有比銀行為主體的金控有更大的波動。

前幾天的貼文不是有提到我那位滿手金控股的朋友嗎？他雖然都佈局金控股，但他是有把獲利主體為銀行業或是壽險業的金控做好分配，這也是他在單一產業內盡量能夠做好的分配了，畢竟不同的業務結構，適應不同的經濟週期。

但無論是資本市場或是經濟變化，永遠不會輸的關鍵還是買好價格，懷念2年前4字頭的富邦金。不過沒關係，今年有買到便宜的中信金，表現也很不錯！

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