12月迎高股息換股潮...概念個股都成飆股！股添樂點名8檔潛力股：樂觀看好到明年第1季

我們上個月中有跟大家分享一支2025高殖利率概念股，昨天0050跟0056公佈了最新調整成分股的名單，大家可以看這個名單裡面，是不是就跟我們那時候挑出來的一模模一樣樣？

我們有跟大家聊到，這個月份其實有非常多高息ETF要換股，像兆豐已經換過了，00936也要換，包含00919也要換，甚至00713、0056、00918、00915通通都要換。

坦白講，這一些股票就算沒有這個ETF的買盤，他們在這個時間通常也是要往上走。因為就像我們剛說的，今年主要題材都看完了，現在大家都在看明年。首當其衝的就是高殖利率的題材，而且我覺得不會只有這些股票，接下來一定會再繼續往後面擴大。

不要忘記這個歷年年底，這個時間點通常就是股票最容易上漲的時間。我的專欄這個禮拜就跟大家分享，12月是美國歷史上收盤上漲較大的月份，這個月份通常都是往上走的。

大家看圖表可以看到這個歷年12月份在美國股市的情況下，上漲機率七成，平均漲幅1.3%。

當然台股今年因為川普當選，接下來大家預期可能明年川普上任後會有一系列的關稅政策出爐，信心比較不足，但整體氣氛其實都還是相對樂觀的。

我的專欄在12月3日就直接跟大家講，這一段期間就是兩個題材：第一AI，第二2025年的高殖利率。而且這一段時間做這兩種題材，其實勝率是非常高的。

最近台股的信心非常不好，像最近這個美股天天都在創新高，可是你看這個台股天天都是跟著開高，但開高之後下跌加速，慢慢往上走，上漲加速又慢慢往下跌，這就是明顯信心不足。為什麼台股的信心這麼差，主要就是接下來川普要上任，不知道他會出什麼招。

不過我覺得有一件事可以化解，就是如果大家最近有在觀察台積電要創新高了。我最喜歡講的一句話就是「信心不夠，台積來湊」。台積電這個禮拜接近歷史新高，只剩下大概 2.5%的差距。

只要台積電創新高，我認為接下來非常有可能資金會開始往科技類股來湧入，這件事情很有可能在下個禮拜發生。

日本央行可能要撐起，這件事情我們待會後面要跟大家講。我覺得這些事情如果真的發生，對資本市場的衝擊應該是蠻大的。

不過日本央行開會是在這個月的12月18日，所以現在到12月18日這段時間，我都覺得這都還算是蜜月期，相關股票繼續往上走的機率還是非常高的。

我們今天再來幫大家挖掘可能市場上都還沒有人注意到的股票。

高股息ETF的預測

我們這個模組最厲害的地方就是幫大家挖掘接下來高股息ETF可能會換什麼股票。前面那些股票都是用這個方式撈出來的，今天再來幫大家看看還有哪一些沒有人關注到。

方法很簡單，因為這一個月以來高股息ETF的題材，這些相關股票真的漲了非常多。所以我們現在就看還沒有漲的，特別拉一個20日漲幅在這邊，我們就看這個誰沒動。

股票分析

現在往下看，關注兩個欄位：預估殖利率還有20日漲幅。像永信健，明年預估殖利率真的蠻高的，10%起跳，但最近跌了16%。這種股票我可能就不太喜歡，因為跌法好像一把刀，我不太喜歡去接刀。

第二個榮剛，我覺得他蠻有機會的，現在這個均線是一個多頭排列，明年預估殖利率大概有接近7%以上的水準。最近這種股票慢慢開始，前面那一輪都漲完了以後，最近一個月都還是平盤的，蠻有機會表現。

證券股的潛力

另外，證券股一定要特別注意，因為他們規模很小，高股息就不太喜歡買。像統一證，也只有四隻有買，但我覺得他們的殖利率高得非常嚇人。而且接下來如果台積電順利創新高，這個交易量一定會起來，交易量起來又是證券股的利多。

證券股最近慢慢開始動了，明年殖利率像統一證的情況現在大概接近7%，走勢也是多頭排列。群益證就更不用說了，已經先動了一點點了，這一段期間從11月底到現在，這兩支過去20天漲幅其實都還沒有非常明顯，後面都還有機會持續往上走。

遠雄的機會

最近周杰倫在開演唱會，為什麼我們要選遠雄，因為遠雄持有大巨蛋的股份。大巨蛋那四周的消費或多或少都跟遠雄相關，尤其遠雄明年的預估殖利率大概落在6%左右。

前一段時間因為政府在打房，股價也從94塊跌到61塊，最近股價也慢慢收穩。

這種股票我覺得下個禮拜就會動，剛才點名的高股息ETF後面還有好幾檔都要換股，我覺得他就蠻有機會被納入。遠雄規模也有500億以上，算是不小。

半導體設備的潛力

另外一個比較高價的這個我們也是一直在講的亞翔，半導體設備的，明年預估殖利率6%以上，現在也是多頭排列。

我自己來看，這個算是很明顯可以掌握的類型，現在高股息ETF也只有5檔納入，後面都應該還是有非常多高息ETF會持續去買，給大家做參考。

國建的潛力

最後一個順便跟大家提一下，這個上半年非常紅的一檔股票國建（2501）。

從40塊跌到25塊，這個也跌得夠多了，打房也沒有打得那麼嚴重，股價修正這麼多的情況下，明年殖利率還是有5%起跳。最近開始發燃，慢慢不再賣了，有一點要轉賣為買。

投資市場的觀察

這段時間，我覺得這一段時間算是臺股的蜜月期或煙火期。歷年的年底到隔年的第一季末通常就是臺股表現最好的時候。

不過最近唯一要注意的就是這一個，日本央行12月18日 可能會進行今年第三次的升息。

升息的重要性

這件事情非常重要，三個原因：

1、日元是全球利率極低的貨幣，很多機構透過介入日元進行套利交易。 2、日本升息意味著資金收縮，對其他依賴低利率資金的市場造成壓力。 3、日本央行升息常常落在景氣循環的尾聲，意味著經濟週期接近尾聲。

如果真的升息，市場動盪會發生，但如果沒有升息，那就是最好的結果，台股會一路開趴到明年第一季末。

結語

未來這兩個禮拜，台股的行情應該會非常不錯。除了高值利率題材之外，如果下個禮拜台積電創新高，AI相關的科技類股也非常值得大家留意。

無論透過ETF或直接投入個股，這段時間是值得大家非常好掌握的時間點。

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