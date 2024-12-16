石化原料行情穩 台塑加分

石化基本原料乙烯、丙烯上周行情持穩，丁二烯更是上漲4.5%，有望對下游泛用樹脂報價產生支撐效應，可為供應商台塑（1301）、台聚、華夏、國喬和台達化等營運加持。

市場人士表示，觀察上周油市變化，在預期歐盟、美國將對俄羅斯和伊朗進一步制裁下，加上歐洲和美國利率可望下降，提振燃料需求，推助13日油價反彈到近三周高價。

其中，紐約NYMEX-1月輕質原油期貨上漲1.27美元、漲幅1.8%，結算價每桶71.29美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲1.08美元、漲幅1.5%，結算價每桶74.49美元。

油價走勢引領泛用樹脂上游的三大石化基本原料呈現堅挺格局；以用途最廣泛的乙烯來看，續漲兩周後，目前站穩在每公噸895美元高點，丙烯也持穩在每公噸850美元價位。而丁二烯上漲每公噸70美元、單周漲幅4.5%。

中國大陸泛用樹脂市場來看，各原料行情處於弱勢盤整；用於汽車、家電外殼材料的ABS和用於沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）各有每公噸5至10美元跌價。

用於玩具、醫療等用料的聚丙烯（PP）和做為建築用材的聚氯乙烯（PVC）分別守在每公噸750美元、880美元；至於聚乙烯（PE）三大品項也大致持平。