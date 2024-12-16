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艾美特有望走出銷售低谷

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

家電品牌廠艾美特-KY（1626）董事長史瑞斌昨（16）日於法說會表示，隨著大陸官方將加大財政刺激與消費補貼，預期明年該公司在中國大陸內需市場銷售較不看淡；外銷市場預計在日圓可能升值的情況下，東北亞銷售可望擺脫低谷。

艾美特以大陸為主要行銷市場，受大陸內需買氣疲弱衝擊，今年營運陷入虧損，前三季稅後淨損9,790萬元，每股淨損0.64元。

史瑞斌坦言，大陸市場業務占艾美特整體營收約50%，近年受到貿易戰、疫情等因素影響，大陸經濟景氣下行，以艾美特所在的深圳為例，當地房價平均下跌三分之一，顯示消費者信心不足，連帶影響艾美特營運。

史瑞斌指出，面對這波挑戰，艾美特10月成立台灣研發部門，讓產品線更多元，並持續優化製程與成本，逐步收到成效。

消費 艾美特

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