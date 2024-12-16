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裕慶智慧貨架銷美
裕慶智慧貨架，獲美客戶大單。裕慶-KY（6957）董事長廖昭儀昨（16）日表示，美國實體零售店竊盜猖獗，裕慶新開發的展示架閉門系統（智慧貨架），取得美國第一、第二大家居裝修產品零售商青睞，已從本（12）月起開始出貨。
裕慶指出，平均一家店的展示架需要40組閉門系統，以美國第一大家居裝修產品零售商為例，其全美超過2,000家門市，目前掌握客戶訂單需求約1,700家。
法人估，裕慶現有訂單毛利率可望達四到七成，12月單月營收有望出現倍數成長動能，明年可望更好。
裕慶說，客戶備貨力道強勁，商用展示架遲延訂單預計年底前認列，力拚全年營收回到成長軌道，明年營運將迎來爆發動能，未來獲利重返18元以上的佳績。
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