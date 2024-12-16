汎德2024年營收拚新高

汎德永業（2247）受惠旗下三品牌新車大量抵台，帶動交車暢旺，12月營收獲加持，今年營收可望創下歷史新高，同時BMW與保時捷的新車款訂單滿手，明年上半年業績已經在手，全年表現可望比今年更樂觀。

汎德永業今年前11月合併營收533億元，年增12.48%，已超越2023年全年營收，續寫歷史新高紀錄。其中汎德永業11月合併營收逆勢成長，較上月增加34.9%，更較去年同期大幅成長近七成，創下歷史同期新高表現，由於汎德永業為BMW、Porsche、Mini三品牌的主力經銷商，在台灣進口車占比逐年攀升，尤其是豪華車款的銷售持續成長下，汎德永業的表現更加突出。

汎德永業旗下暢銷車包含BMW汽油動力車款X1、X2、2AT，與電動車iX2、iX1，Porsche 純電車款全新Taycan 2，以及Mini全新Countryman車款等，而依目前BMW、Porsche預收單情形相當熱絡，以及明年第1季起兩個主力品牌都將有多款重磅新車陸續抵台情況來看，預期明年業績成長動能無虞。

以保時捷為例，今年台灣保時捷的全年累計掛牌數預期可以破5,000輛，再度創下在台銷售的新高，近期發表的Macan EV接單則已破800輛，本月陸續開始交車，主要業績貢獻還是在明年。汎德永業為保時捷與BMW的主力經銷商，業績挹注相當可觀。

汎德永業指出，公司對於明年台灣新車整體市場成長性抱持期待，而旗下BMW與Porsche明年的新車銷售表現則持續保有優於整體車市的潛在動能。