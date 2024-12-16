豐興開跌盤 吸引買氣

豐興（2015）昨（16）日開盤，鋼筋每公噸跌200元，同時祭出提貨獎金100元，等同鋼筋每公噸跌300元，期待製造買氣，各地鋼筋陸續跌價；另東鋼H型鋼新價平盤，建築用鋼進到整理期。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互現，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼本周持平為每公噸310美元，美國貨櫃廢鋼跌至290美元，澳洲鐵礦砂由每公噸103.75美元漲至104.4美元。

豐興昨天開盤，廢鋼與鋼筋每公噸各降200元價格，並對盤商提供出貨獎金，每公噸折讓100元，實施期間將到12月底為止，以激勵盤商儘早提貨，去化累積的庫存壓力。

台鋼昨跟進鋼筋每公噸下跌200元，易昇普通鋼筋每公噸1.72萬元、盤元鋼筋1.76萬元；慶欣欣鋼筋1.74萬元，未見提貨優惠。此外，東鋼昨天開出新價，H型鋼12月下半月基價持平，其尺寸加價、附價加價不變。

上市鋼廠主管指出，國內鋼筋市場交易冷清，鋼廠透過跌價誘單，吸引下游盤商採購補料，但受制廢鋼原料趨弱，買氣多觀望，豐興昨天開盤鋼筋每公噸跌200元，年底前再享有100元提貨優待，鋼筋價實質降300元，許多買家心動下單。

據統計，11月鋼筋平均出口價格每公噸2.01萬元，銷往澳洲平均價格1.9萬元。