新建在手案量逾700億
新亞建設（2516）昨（16）日舉行法說會，展望2025年營運，新建總經理賴調燦表示，目前在手工程案量逾700億元，其中約有十筆工程案會在明年完工，預計每季都會有工程案入帳，不過入帳多寡需視驗收狀況而定，惟在明年入帳案較多下，營運有機會優於今年表現。
新建副總經理暨發言人陳柏仲表示，目前新建在建土木工程案有七筆、建築工程有九筆，在建建築工程有六筆。
新建今年前三季稅後純益達1.36億元、年減25.2%，每股純益達0.6元、低於去年同期0.81元；新建今年前11月營收達82.28億元、年增5.2%；新建昨收在13.2元、上漲0.15元。
目前新建在手工程案量逾700億元，其中執行中工程案逾500億元，尚未完工為360億元。
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