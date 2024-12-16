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艾美特法說會／致力優化製程與成本 迎接中國大陸景氣下行的挑戰

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
艾美特2025年明星單品「循環大魔方」，以創新設計的循環扇引領使用者最新的家電美學。業者／提供
艾美特2025年明星單品「循環大魔方」，以創新設計的循環扇引領使用者最新的家電美學。業者／提供

艾美特-KY（1626）董事長史瑞斌16日表示，中國大陸市場的業務占艾美特整體營收約50%，近年受到貿易戰、疫情影響大陸經濟景氣下行。他舉艾美特所在的深圳市為例，房價平均下跌三分之一，顯示消費者信心不足。艾美特面對這波挑戰，唯有持續優化製程與成本，及提升員工來因應。

家電知名品牌艾美特今天召開線上法說會，公布2024年前三季營收。累計前三季合併營收66.21億元，毛利19%，營業損失5,876萬元，本期淨損9,790萬元，每股虧損0.64元，資產負債比率為64.44%

史瑞斌表示，全球家電產業激烈競爭，再加上大陸一線市場的消費低迷，導致前所未有的挑戰，傳統家電產業唯有創新、變革才能突破困境，推出創新產品、跳脫傳統家電窠臼，以更智慧化、科技化的產品贏得市場青睞。其次企業的變革，製程與成本不斷優化，還有人員的提升進步，這都是2025年的目標。

展望2025年因大陸政府將加大財政刺激與消費補貼，預期公司在中國大陸內需市場銷售較不看淡。外銷市場預計在日元可能升值的情況下，公司對東北亞的銷售可望擺脫低谷。

艾美特2025年新品發表會12月在雲南大理登場，作為業內風扇的領導品牌艾美特觀察現代家居生活中，人們對於循環扇的要求不止停留在滿足循環、淨化、吹風等功能，而且還要產品的設計吸睛、好看。行業內目前循環扇難以走出傳統風扇外觀限制、美學與功能不平衡等設計之囿。而循環扇作為調節室內空氣環境的必需品，新一代產品正在打造循環扇的家居新美學。

艾美特重磅明星單品「循環大魔方」以低調尊貴設計理念為核心，靈魂藝術木質腳架增添家居美感，胡桃木紋水轉印面板細節，都在詮釋「天生高貴 自帶氣場」的產品核心。值得一提的是，「循環大魔方」搭載3D全自動擺頭循環，2min循環全屋空氣，一鍵快拆專利技術常洗常新，滿足使用者各方面的需求。

另外全新高速手持風扇—空氣炮，創新技術攻克「小體積大風力」難題，實現同樣轉速下風力更大、聲音更輕，以及同樣風速下續航更久、重量更輕的特點，是逛街輕旅、登山戶外活動的最佳伴侶。

艾美特表示，在風扇行業新浪潮中，「新設計」與「強大功能」已然成為品牌變革的驅動力。「低調尊貴」的設計不僅引領家電美學新風潮，更提升了用戶的使用體驗，「強大功能」突破過去小家電的限制，為消費者帶來更超值的生活便利。

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