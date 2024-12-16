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金控今年前11月獲利大幅成長 股利配發樂觀

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
國內14家金控今年前11月獲利出爐，累計獲利達5,714.5億元，較去年同期大幅成長近六成。圖／聯合報系資料照片
國內14家金控今年前11月獲利出爐，累計獲利達5,714.5億元，較去年同期大幅成長近六成。圖／聯合報系資料照片

國內14家金控今年前11月獲利出爐，累計獲利達5,714.5億元，較去年同期大幅成長近六成，且距離2021年全年獲利5,806億元的歷史最高紀錄，相差不到百億元，2024年金控全年獲利可望再攀高峰。14金控中有12家前11月獲利超越去年全年，外界也關注明年股利表現，包含富邦金（2881）、國泰金、台新金、中信金等皆表示樂觀看待，各金控明年股利政策出爐。

富邦金總經理韓蔚廷於法說會上指出，今年獲利較去年會有較大幅度成長，「股利金額一定會反映經營成長」，富邦金股利維持40%至50%配發率。法人推估，富邦金前11月EPS達10.03元，配發率若達四至五成，明年股利發放上看5元。

國泰金總經理李長庚表示，股利政策要反映獲利增長，明年配發今年股利一定會比去年好，也將盡量爭取股息殖利率逾4%。

中信金今年獲利已超越去年全年，前11月每股EPS達3.45元，創新高。總經理高麗雪於日前法說會中指出，中信金有能力配息2元。

台新金同樣「樂觀看待」明年股利政策，台新金至11月底EPS有1.35元，總經理林維俊表示，加上帳上還有超過90億元未分配盈餘來看，台新金有能力配出非常具有競爭力的股利。

中信 競爭力 長庚

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